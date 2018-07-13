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النائب العام يأمر بالتحفظ على الصندوق الأسود لقطار حادث البدرشين

الجمعة، 13 يوليه 2018 07:25 م
النائب العام يأمر بالتحفظ على الصندوق الأسود لقطار حادث البدرشين النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
كتب حازم عادل
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أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بيانا استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن حادث انقلاب عربات القطار رقم ٩٨٦ المتجه إلى قنا بمنطقة المرازيق بالبدرشين محافظة الجيزة.

 

وانتقل فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار المحامى العام الأول إلى مستشفى الهرم لسؤال المصابين البالغ عددهم 61 مصابا، والاستماع إلى شهاداتهم عن سبب وكيفية وقوع الحادث .

 

وفى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحفظ على موقع الحادث والصندوق الأسود الموجود بالقطار، وتشكيل لجنة هندسية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة تكون مهمتها الانتقال إلى موقع الحادث، للوقوف على أسباب وقوع الحادث وكيفية حدوثه وإعداد تقرير فى هذا الشأن .

 

كما أمر النائب العام باستدعاء المسئولين بهيئة السكة الحديد لسؤالهم، وسرعة استكمال التحقيقات والانتهاء منها لإمكان تحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى هذا الحادث.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى

الخطأ واضح من الصورة فى التلفزيون

القطار ميش مفروض يدخل على هذا الرصيف ويتم تحويله بعد ذلك لمسار خط الصعيد

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