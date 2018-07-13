المفوض الأوروبى: منح تونس تمويل بقيمة 5 .5 مليار يورو

تونس أ ش أ

كشف المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، مساء الخميس، أن مؤسسات التمويل الدولية الثماني، التى تزور تونس حاليا، قررت منحها تمويلات إجمالية بقيمة 5ر5 مليار يورو، من بينها 2،5 مليار يورو لعامى 2018-2019 سيتم تقديمها على شكل قروض ومنح.

وأضاف هان - خلال ندوة صحفية فى إطار زيارة إلى تونس على رأس وفد يضم ممثلين عن وكالة التنمية الفرنسية والبنك الإفريقى للتنمية والبنك الاوروبى للاستثمار والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنك الالمانى للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية - أن هذه المؤسسات ستمنح تونس ما تبقى من التعهدات المالية (3 مليارات يورو) لتمويل مشاريع استثمارية فى حال إنجاز تونس الاصلاحات التى تعهدت بتنفيذها.

وأوضح "أن صرف 5ر5 مليار يورو لتونس سيكون مرتبطا بمدى تحقيق الإصلاحات التى تعهدت بها"، مشيرا إلى أن البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والحكومة التونسية، سينظم مؤتمراً دولياً حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى سبتمبر 2018 فى تونس.

يذكر أن وفد مؤسسات التمويل، برئاسة يوهانس هان، عقد اجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس ممثلى الشعب وعدد من الفاعلين الاقتصاديين حول سبل تعزيز التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي.