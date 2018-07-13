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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:53 ص
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المصرى فى رسالته للعاملين بالطيران المدنى: "لمست فيكم كل الاخلاص والتفانى"

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:53 ص
المصرى فى رسالته للعاملين بالطيران المدنى: "لمست فيكم كل الاخلاص والتفانى" وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري
كتب محمد طنطاوى
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حث وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصرى، العاملين بقطاع الطيران على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة، مؤكدا على ثقته ويقينه بقدرة العاملين بالقطاع على النهوض به وتطوير أداؤه بما يناسب حجم مصر وثقلها ودورها الريادى في المنطقة.

 

وقال وزير الطيران في رسالته الثالثة للعاملين بالوزارة والشركات التابعة ، "أود أن أعرب عى سعادتي بما لمسته فيكم من تفان واخلاص في أداء مهامكم بجميع مواقع العمل والانتاج والهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى واننى على ثقة ويقين في قدرتكم على أداء مهامكم بكل جدية واخلاص".

 

كما حث وزير الطيران العاملين على بذل الجهد والتنسيق الجيد خلال الفترة القادمة لخروج موسم الحج القادم بما يناسب صورة مصر كدولة محورية ورائدة وجاذبة لحركة الطيران في المنطقة

 

كما أصدر وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري قرارا بمنح جميع العاملين بوزارة الطيران المدنى والشركات التابعة مكافأة مالية استباقية بمناسبة قرب حلول موسم الحج وعيد الأضحى المبارك قدرت ب 1500 جنيه وهى الاعلى في تاريخ منح المكافآت الاستثنائية للعاملين والتى لاقت ترحيبا كبيرا بين كافة العاملين.


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الفريق يونس المصري

الطيران المدني

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الشركات التابعة للطيران

مكافآت




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