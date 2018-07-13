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المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:01 ص
المرور: تحويلات مرورية بطريق السويس الصحراوى بسبب أعمال تطوير لمدة يومين تحويلات مرورية
كتب عبد الرحمن سيد
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بدأت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، فى إجراء تحويلات مرورية بطريق الدائرى بتقاطعه مع طريق السويس الصحراوى، بسبب أعمال توسعة وربط حارات مرورية بالطريق الرئيسى، وذلك لمدة يومين وسط انتشار الخدمات المرورية على الطريق لملاحظة حركة المرور.

 

وتشمل الأعمال إجراء تحويلة مرورية بغلق منزل الطريق الدائرى للقادم من أكاديمية الشرطة، والمؤدى إلى محور الثورة مع إرشاد سائقى السيارات التى ترغب فى التوجه إلى المنزل لاستكمال السير بالطريق الدائرى بطريق نفق السلام، والدوران من دوران أحمد جلال والعودة مرة أخرى باتجاه المعادى ثم يمينًا بنزلة الطريق الدائرى فى اتجاه محور الثورة.

 

وتبدأ تلك الأعمال من الساعة 12.5 وحتى الساعة 8 صباحًا من اليوم الجمعة، ويتم رفع الأعمال وفتح المنزل على أن يتم استكمال الأعمال مرة أخرى، وغلق المنزل من 11 مساء يوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت المقبل.


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