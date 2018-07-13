"القومى للمرأة" يهنئ منى عمر لاختيارها عضوًا باللجنة الاستشارية لمركز القاهرة الدولى

كتب محمود راغب

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضاءه بخالص التهنئة للسفيرة منى عمر عضوة المجلس على اختيارها عضوا فى اللجنة الاستشارية الدولية لمركز القاهرة الدولى لتجنب وحل المنازعات و بناء وحفظ السلام. CCCPA

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وتقديرها بهذا الاختيار، مؤكدة أن السفيرة منى عمر مثال يحتذى به للمرأة القيادية التى تقوم بدور بارز فى خدمة بلادها ومجتمعها من خلال جميع المناصب التى تقلدتها، مضيفة أنها استطاعت بجدارتها وكفاءتها المشهود بها أن تحتل مكانه بارزة داخل مصر وخارجها، مشيرة إلى أن نجاح أى امرأة مصرية هو نجاح لجميع سيدات مصر.

الجدير بالذكر أن اللجنة الدولية الاستشارية تضم عددا من دول العالم منها اليابان وتونس وغانا والسويد وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، وتهدف إلى إبداء الرأى فى اى اقتراحات ومراجعة استراتيجية المركز وتساعد اللجنة على توسيع نطاق عمل المركز بحيث يشمل المزيد من المجالات التى تساعده على تحقيق الأهداف التى انشيء من اجلها فى نطاق تحقيق السلم و الأمن و حفظ و بناء السلام فى كافة أنحاء العالم.