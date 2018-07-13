الرئيسية أخبار عاجلة القوات المسلحةً تدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق شركة هليوبليس الجمعة، 13 يوليه 2018 12:08 ص كتب زكى القاضى إضافة تعليق دفعت القوات المسلحه بسيارات الإطفاء وعناصر الإنقاذ والإخلاء، للمعاونة فى إطفاء حريق شركه البتروكيماويات، حيث تمت السيطرة على الحريق. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. المتحدث العسكرى: الانفجار بأحد مخازن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية خارج المطار مطار القاهرة القوات المسلحة المتحدث العسكرى "س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية" تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو" ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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