القمر فى المحاق اليوم منهيًا دورة اقترانية حول الأرض

يصل القمر مرحلة المحاق "الاقتران" اليوم الجمعة 13 يوليو 2018 عند الساعة "2:48 بتوقيت جرينتش"، منهيًا دورة اقترانية حول الأرض ومبتدءًا دورة اقترانية جديدة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن هذا القمر سيمثل أقرب (قمر محاق العملاق) من ثلاثة هذه السنة، حيث سيكون واقعًا قريبًا من الأرض متزامنًا من نقطة الحضيض أقرب نقطة فى مداره حول الأرض.

وتابعت: وسوف يقع القمر فى الحضيض عند الساعة (8:28 صباحًا بتوقيت جرينتش)، وفى العادة أقمار المحاق تكون غير مرئية (الاقتران غير مرئى) لأنها تكون ضائعة فى نور الشمس.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمرى مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة فى أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية، نظرًا لأن السماء تكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذى يطمس فى العادة الأضواء الطبيعية فى قبة السماء.