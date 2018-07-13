العصار يزور مصابى حادث انفجار مخزن البتروكيماويات التابع لشركة هليوبوليس

كتب زكى القاضى

قام اللواء الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى بزيارة المصابين جراء الانفجار الذى حدث نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فى أحد مخازن البتروكيماويات التابع لشركة هليوبوليس للصناعت الكيماوية، والذى نتج عنه إصابة 12 فردا من العاملين بالشركة وتم نقلهم إلى المستشفيات لتقى العلاج حيث تم تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لعدد ستة أفراد وخروجهم من المستشفى وجارى تقديم العلاج لعدد ستة أفراد آخرين.

هذا وقد وجه العصار بتشكيل لجنة عالية المستوى للوقوف على أسباب الحادث وإتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار الحادث مستقبلاً .