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العثور على سيارتين ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية

الجمعة، 13 يوليه 2018 10:06 م
العثور على سيارتين ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها فى الإسماعيلية العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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عثر ضباط مباحث مركز فايد ومركز القصاصين وقسم ثان الإسماعيلية اثناء تفقدهم الحالة الامنية على سيارتين ودراجة بخارية مبلغ بسرقتهم.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير المباحث الجنائية يفيد أثناء مرور الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز فايدومعاونيه لتفقد الحالة الامنية عثروا على السيارة رقم ( ط ج أ 7549) نقل جنوب سيناء والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 6187 لسنة 2012 جنح مركز مركز فايد عن بلاغ "محسن ابو الفضل محمد "37 عاما ومقيم طور سيناء محافظة جنوب سيناء.

 كما عثر الرائد محمد جميل رئيس مباحث مركز القصاصين ومعاونيه اثناء تفقدهم الحالة الامنية بدائرة المركز على الدراجة البخارية  بدون لوحات معدنية وبالكشف الفنى عليها تبين انه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 3051 لسنة 2018  جنح مركز القصاصين عن بلاغ "السيد سلمى سلام"31 عاما مزارع ومقيم دائرة مركز القصاصين.

وعثر المقدم هانى منصور رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه  على السيارة  رقم ( ر ع ج 2348)  نقل الشرقية والمبلغ بسرقتها فى المحضر 4868 لسنة 2018 جنح قسم ثان الإسماعيلية  عن بلاغ "السيد احمد محمد"323 عاما سائق  مقيم الصالحية القديمة شرقية.

تم التحفظ على  السيارتين والدراجة وتحررت المحاضر اللازمة بوقائع العثور وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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