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الصحة: خروج 18 مصابا فى حادث قطار المرزيق من المستشفيات و6 حالات بالرعاية

الجمعة، 13 يوليه 2018 08:35 م
الصحة: خروج 18 مصابا فى حادث قطار المرزيق من المستشفيات و6 حالات بالرعاية قطار المرازيق
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور أحمد محى مساعد وزير الصحة للطب العلاجى أن 18 حالة من المصابين فى حادث قطار المرازيق خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.
 
وقال الدكتور أحمد محى مساهد وزير الصحة للطب العلاجى فى تصريحات لليوم السابع أن 40 مصابا مازالوا فى المستشفيات يتلقون العلاج مضيفا أنه متوقع غدا السبت خروج ما يقرب من 20 الى 25 مصاب بعد تحسنهم .
 
 
وأضاف محى أن المصابين يتلقون العلاج فى مستشفيات الهرم والعجوزة ومعهد ناصر مشيرا الى أنه لايوجد أى وفيات وجميع الحالات المتواجدة بالمستشفيات مستقرة ويوجد فقط 6 حالات فى الرعاية المركزة لكن حالتهم مستقرة ويعانون من ارتجاج بالمخ .
 

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الصحة

حادث قطار المرازيق

المستشفيات




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