الزراعة: حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة الكبرى

كتب عز النوبى

أكد المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أن الإدارة قامت بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن الإدارة مستمرة فى حملاتها لإزالة كافة التعديات على مستوى الجمهورية سواء بالبناء على الأرض الزراعية أو استغلالها فى غير الأغراض التى نص عليها القانون.

يشار إلى أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد صرح بأنه لا تهاون إطلاقا فى التعدى على الأراضى الزراعية، لأنها المصدر الأساسى للغذاء، وأن الوزارة تتابع ذلك خاصة فى أيام الإجازات حيث يكثر فيها التعدى على الأراضى.