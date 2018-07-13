الرئيس الأمريكى يرسل وفدا للقاء الرئيس المكسيكى المنتخب

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيوفد فريقا من كبار مسؤوليه اليوم الجمعة لعقد اجتماع مع الرئيس المكسيكى المنتخب مانويل لوبيز أوبرادور، سيتطرقون خلاله إلى الأهمية التى يوليها للعلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد أشهر من العلاقات المتوترة.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن الوفد - الذى يرأسه وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو - سيتلقى أيضا الرئيس المكسيكى المنتهية ولايته إنريكى بينا نييتو، الذى يترك منصبه فى الأول من ديسمبر ووزير خارجيته لويس فيديغاراى.

وكان مسؤول كبير فى وزارة الخارجية الأمريكية قال - أمس - إن "هذه زيارة مهمة مقررة فى لحظة جوهرية فى علاقتنا الثنائية مع المكسيك"، مضيفا أن الوفد سيضم صهر ترامب ومستشاره غاريد كوشنر، وزيرة الأمن الداخلى، كيرستين نيلسن، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وحقق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الملقب بترامب المكسيك، فوزا كبيرا فى الانتخابات التى جرت فى البلاد أول يوليو.