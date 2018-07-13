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الجمعة، 13 يوليه 2018 02:35 م
خالد صلاح
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الدنمارك تخلى قرية بجزيرة جرينلاند إثر انجراف جبل جليدى ضخم ناحيتها

الجمعة، 13 يوليه 2018 02:00 م
الدنمارك تخلى قرية بجزيرة جرينلاند إثر انجراف جبل جليدى ضخم ناحيتها جبل جليدى
أ ش أ
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 أخلت سلطات جزيرة "جرينلاند" الدنماركية، السكان من قرية صغيرة واقعة على الساحل الغربى للجزيرة، خوفًا من وقوع موجات مد عاتية "تسونامي" إثر انجراف جبل ثلجى فى مياه المحيط بحجم التل بالقرب منها.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن المتحدث باسم الشرطة فى الجزيرة قوله إن سكان المنطقة التى وصفها بـ "الخطيرة" والواقعة بالقرب من الساحل تم نقلهم إلى مناطق أخرى أعلى ارتفاعًا وتقع على أرض منحدرة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الجبل الثلجى الذى ترتفع قمته عن مستوى المناطق السكنية على الجزيرة توقف عن الانجراف ناحية الجزيرة ولم يتحرك طيلة الليلة الماضية.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم العام الماضى جراء الأمواج التى أغرقت منطقة سكنية تقع شمال غربى جزيرة جرينلاند.

 

 


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جبل جليدى

جرينلاند

تسونامى

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