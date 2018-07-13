الحكومة اليمنية توجه خطابا إلى مجلس الأمن تشكو فيه انتهاكات الحوثيين بالحديدة

صنعاء /أ ش أ/

وجهت الحكومة اليمنية خطابا إلى أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أبرزت فيه تطورات الوضع الإنسانى فى محافظة الحديدة، بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة لميليشيات الحوثى بحق أهالى المحافظة.

وأعربت الحكومة اليمنية - فى خطابها - عن قلقها من تلك الانتهاكات الصارخة، واتهمت الميليشيات بزراعة الألغام ومنع إخلاء المدنيين من مناطق الاقتتال واستخدمتهم دروعا بشرية، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة .

وتأتى شكوى الحكومة اليمنية الى أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى فيما تتهم الشرعية منظمات دولية باستخدام الملف الإنسانى فى الحديدة لعرقلة المعركة الحاسمة لاستعادة المدينة من الميليشيات.