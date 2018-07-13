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خالد صلاح
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الحكومة اليمنية توجه خطابا إلى مجلس الأمن تشكو فيه انتهاكات الحوثيين بالحديدة

الجمعة، 13 يوليه 2018 05:16 ص
الحكومة اليمنية توجه خطابا إلى مجلس الأمن تشكو فيه انتهاكات الحوثيين بالحديدة جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
صنعاء /أ ش أ/
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وجهت الحكومة اليمنية خطابا إلى أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أبرزت فيه تطورات الوضع الإنسانى فى محافظة الحديدة، بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة لميليشيات الحوثى بحق أهالى المحافظة.

وأعربت الحكومة اليمنية - فى خطابها - عن قلقها من تلك الانتهاكات الصارخة، واتهمت الميليشيات بزراعة الألغام ومنع إخلاء المدنيين من مناطق الاقتتال واستخدمتهم دروعا بشرية، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة .

وتأتى شكوى الحكومة اليمنية الى أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى فيما تتهم الشرعية منظمات دولية باستخدام الملف الإنسانى فى الحديدة لعرقلة المعركة الحاسمة لاستعادة المدينة من الميليشيات.

 


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الحكومة اليمنية

مجلس الأمن

انتهاكات الحوثيين

الحديدة




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