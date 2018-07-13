الجيش الكاميرونى يحبط هجوما مسلحا على موكب وزير الدفاع ويقتل 10 انفصاليين

ياوندى (أ ف ب)

أصيب 4 عسكريين وصحفى واحد بجروح، وقتل عدد كبير من المهاجمين خلال هجوم الخميس، على موكب وزير الدفاع الكاميرونى فى المنطقة الجنوبية الغربية الناطقة بالإنجليزية، كما أعلن الجمعة، مصدر أمنى والإذاعة الرسمية.

وقال مصدر قريب من الأجهزة الأمنية لفرانس برس إن "موكب الوزير بتى أسوما قد تعرض لهجوم فى منطقة كومبا" جنوب غرب البلاد، وتحدثت الإذاعة الرسمية عن "القضاء" على المهاجمين، أما الصحفى الجريح فأشار من جهته إلى إصابة 4 عسكريين بجروح.

وأوضحت الإذاعة الرسمية أن "الموكب قد تعرض للهجوم لدى عودته من زيارة ميدانية"، موضحة أن الموكب واصل طريقة، وأن المهاجمين قد "قضى" عليهم.

وكان الوزير زار منطقة الجنوب الغربى لإجراء تقييم للأوضاع الأمنية بناء على طلب الرئيس بول بيا، وسيزور الجمعة منطقة الشمال الغربى، الثانية الناطقة بالإنجليزية.

وفى هاتين المنطقتين، باتت المعارك شبه يومية بين العسكريين وعناصر الشرطة والانفصاليين.

ومن جانبه، أعلن الجيش الكاميرونى مقتل 10 انفصاليين مسلحين من الناطقين باللغة الإنجليزية ، بعد أن شنوا هجوما على موكب لوزير الدفاع خلال زيارته لبلدة فى جنوب غرب البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكاميرونية الكولونيل ديدييه بادجيك قوله إن وزير الدفاع جوزيف بيتى أوسومو كان يقود وفدا عسكريا لتحفيز الجنود فى بلدة "كومبا" مساء أمس الخميس، عندما بدأ انفصاليون يتخفون بين شجيرات قريبة فى إطلاق النار على الموكب ؛ مما أدى إلى قيام الجيش بالرد على إطلاق النار.

وأضاف بادجيك أن عددا من أعضاء الوفد المصاحب للوزير أصيبوا ، فيما لم يصب الوزير بأى أذى .. ويجرى ملاحقة أكثر من 100 من المهاجمين الذين تمكنوا من الهرب.

يذكر أن الانفصاليين المسلحين فى المناطق الواقعة فى جنوب غرب وشمال غرب الكاميرون يقاتلون من أجل تكوين دولة للناطقين باللغة الإنجليزية يطلقون عليها اسم "أمبازونيا"، وكانوا قد حذروا وزير الدفاع من زيارة مناطقهم.