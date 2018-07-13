التعليم تبدأ مقابلة المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية 18يوليو الجارى

صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن المقابلات الشخصية لتقييم المعلمين المتقدمين للعمل بالمدارس اليابانية ستبدأ 18 يوليو الجاري، وتستمر لمدة 10 أيام، وذلك بمحافظة القاهرة لـ(٢٢) محافظة التى يتواجد بها مدارس يابانية، وفق الضوابط والمعايير التى حددتها الوزارة، وذلك لاختيار أفضل الكوادر.

وأشار خيرى فى بيان صحفى إلى أنه تشارك فى لجان التقييم جهات مختلفة وهى: أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، وجامعات ( القاهرة، وعين شمس، وحلوان)، ومن المجتمع المدني، وكبار الكٌتاب من الصحف القومية، والخاصة (كاليوم السابع، والمصرى اليوم)، وكٌتاب الرأى من الصحف القومية، والخاصة ومنها: (الأهرام، والأخبار، والجمهورية والشروق)، بالإضافة إلى المتخصصين التربويين من الوزارة، ومن كليات التربية؛ لافتًا إلى أن هذا التنوع يأتى من أجل تحقيق مبدأ المساواة والحيادية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، واختيار أفضل العناصر تربويًا ونفسيًا، بالإضافة إلى إجراء اختبار للياقة البدنية.



