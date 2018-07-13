التحالف الدولى: قواتنا أو قوات شريكة ربما قصفت منطقة سورية

(رويترز)

قال التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، إن قواته أو "قوات شريكة له" ربما نفذت ضربات ،أمس الخميس، فى منطقة سورية أشار المرصد السورى لحقوق الإنسان إلى إن العشرات قتلوا فيها.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل شون رايان فى رد بالبريد الإلكترونى على سؤال من رويترز "ربما شن التحالف أو قوات شريكة لنا ضربات على محيط السوسة والباغوز فوقانى أمس".

وأضاف أنه تم رفع التقرير المتعلق بسقوط ضحايا مدنيين إلى "خلية متابعة الضحايا المدنيين من أجل مزيد من التقييم".

وتابع قائلا "لا نملك معلومات أخرى حاليا".