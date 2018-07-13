البيت الأبيض ينفى توجيه ترامب أى إساءة لتيريزا ماى ويؤكد: لعبت دورا جيدا بقمة الناتو

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نفى البيت الأبيض اليوم الجمعة أن يكون الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أدلى بأى تصريحات سيئة خلال مقابلة مع صحيفة (ذا صن) البريطانية .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز - فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يكن كل الاحترام والتقدير لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى"، مضيفة أن ترامب يعتقد أن تيريزا ماى لعبت دورا جيدا فى قمة حلف شمال الأطلسى (الناتو)، كما أنه ممتن لحسن الاستقبال الذى حظى به فى بريطانيا .

وكان ترامب قد حذر - فى تصريحات خلال مقابلة مع الصحيفة - من تدفق ملايين المهاجرين إلى أوروبا، ووجه انتقادات لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى بسبب موقفها من مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، مشيرا إلى أن السماح للهجرة بالتواجد فى أوروبا سيغير نسيج القارة وثقافتها.