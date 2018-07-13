البابا تواضروس يشهد احتفال السفارة المصرية فى فيينا بعيد ثورة 23 يوليو

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، احتفال السفارة المصرية فى النمسا بمناسبة مرور ٦٦ سنة على قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، مساء أمس، وذلك بدعوة من السفير عمرو عامر سفير مصر فى فيينا.

حضر الحفل أكثر من خمسين سفيرًا ودبلوماسيًا من سفراء ودبلوماسيين الدول المختلفة، وأكثر من ثلاثمائة من الحضور فى احتفال ضخم أبدوا فيه سعادتهم لمقابلة قداسة البابا.

كان قداسة البابا وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا، مساء الاثنين الماضى قادمًا من إيطاليا، فى زيارة رعوية لإيبارشية النمسا.