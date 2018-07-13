الأموال العامة تضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير العملات وترويجها بالجيزة

كتب محمود عبد الراضى ـ محمد إبراهيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالجيزة، كونا فيما بينهما، تشكيلاً عصابياً تخصص فى تقليد وترويج العملات الأجنبية والوطنية، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة تداول عملات وطنية وأجنبية مقلدة بنطاق محافظتى ( القاهرة والجيزة ) ، حيث تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، توصلت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط "سعيد.ج" عاطل، ومقيم بالهرم الجيزة، سبق إتهامه فى قضية تزوير ، ومحكوم عليه هارب فى 5 قضايا ، و"منصور.أ" حاصل على بكالوريوس – ومقيم بالعمرانية الجيزة – سبق إتهامه فى 4 قضايا "اختلاس ، خيانة أمانة ، تبديد "، حيث كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية بفئاتها المختلفة ، وقاما باستئجار شقة سكنية مفروشة كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، واتخذوها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية وتجهيزها بأجهزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة، تمهيداً لترويجها على عملائهما بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف االمتهمين وضبطهما بالشقة ،وبحوزتهما 1120 ورقة مالية مقلدة من فئة المائتى جنيه مصرى ، بقيمة مبلغ 224 ألف جنيه، و10 ورقات مالية مقلدة من فئة الخمسون جنيه مصرى ، و62 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولار أمريكى ، بقيمة مبلغ 6200 دولار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

جانب من المضبوطات



متهمون