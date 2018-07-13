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اعرف مكان الرقم السرى "المطلوب من التنسيق" بشهادة الثانوية العامة

الجمعة، 13 يوليه 2018 03:30 ص
اعرف مكان الرقم السرى "المطلوب من التنسيق" بشهادة الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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يطالب الحاصلون على الثانوية العامة برقمين فى غاية الأهمية فيما يخص تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى، هذان الرقمان أولهما معروف للجميع وهو رقم الجلوس الذى أدى به الطالب امتحانات الثانوية العامة فى الإدارة التعليمية التابع لها، كما أنه استخدمه فى الحصول على نتيجة الثانوية العامة.

أما الرقم الثانى فهو الرقم السرى الموجود باستمارة النجاح التى تسلمها الطالب من المدرسة، حيث نشر "موقع التنسيق" تنويها عن مكان الرقم السرى باستمارة النجاح كما هو موضح بالشكل.

 

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