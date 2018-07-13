اعتقال رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف إثر عودته إلى بلاده

أ ف ب

اعتقلت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء السابق نواز شريف إثر عودته إلى بلاده الجمعة، حيث يواجه حكما بالسجن لمدة 10 أعوام بتهم الفساد، وذلك قبل الانتخابات التى يشوبها التوتر.

وجاء فى بيان لإدارة مدينة إسلام أباد أن سلطات مكافحة الفساد "اعتقلت" شريف وابنته مريم ونقلتهما إلى إسلام أباد، بعدما كانا وصلا جوا إلى لاهور، بحسب البيان.

وكان الآلاف من أفراد الشرطة قد انتشروا بعد ظهر اليوم الجمعة، فى وسط مدينة لاهور ووضعت شاحنات نقل على طول الطرق الرئيسية حيث يمكن استخدامها لمنع المحتجين من التحرك نحو المطار حيث من المتوقع وصول شريف.

وقال مسؤول فى الشرطة المحلية يدعى نافيد شاه لرويترز، إن أوامره الحالية لا تشمل تقييد حركة المواطنين لكن الوضع قد يتغير إذا نزل أنصار حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف إلى الشارع.

وقال أنصار الحزب إنهم سينظمون مسيرة إلى المطار متحدين بذلك الحظر المفروض على جميع المسيرات العامة.

ويعود شريف للوطن قادما من بريطانيا بعد أسبوع من صدور حكم من محكمة لمكافحة الفساد بسجنه 10 أعوام بعد شرائه شققا فاخرة فى لندن بينما صدر حكم بحبس ابنته وخليفته فى السياسة 7 أعوام.