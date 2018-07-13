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اشتراكك فى التأمين الصحى الجديد.. 6 معلومات هتعرفك هتدفع كام؟

الجمعة، 13 يوليه 2018 05:38 م
اشتراكك فى التأمين الصحى الجديد.. 6 معلومات هتعرفك هتدفع كام؟ د. هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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يتحمل المصريون مع تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد حزمة من الاشتراكات يقومون بدفعها بشكل شهريا، وفى هذا الصدد يقدم "اليوم السابع" تحليلا معلوماتيا حول قيمة الاشتراكات التى سيدفعها المعالجون والمؤمن عليهم للانتفاع بقانون بخدمات التأمين الصحى، كالتالى:
 

1- العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.

2- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج سيتحملون 5% من الأجر التأمينى، أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر.

3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.

4-  المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت و1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.

5- يتحمل أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% نظير خدمات التأمين من إجمالى الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم بحد أدنى 50 جنيهًا شهرياً.

6 - تتحمل الخزانة العامة عن غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
 

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هالة زايد

وزيرة الصحة

التأمين الصحى

قانون الخدمة الصحية

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