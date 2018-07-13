ارتفاع حصيلة الاعتداء الانتحارى فى باكستان إلى 128 شخصا

رويترز

ارتفعت إلى 128 شخصا حصيلة قتلى التفجير الانتحارى الذى استهدف الجمعة، تجمعا انتخابيا جنوب غرب باكستان، بحسب ما صرح مسؤولون لوكالة فرانس برس فى أعنف هجوم تشهده البلاد منذ 2014.

وقال وزير داخلية ولاية بلوشستان أغا عمر بونجالزاى إن عدد قتلى التفجير الذى وقع فى بلدة ماستونج "ارتفع إلى 128 قتيلا"، وأكد مسؤول بارز فى الحكومة المحلية ذلك الرقم وقال إن عدد الجرحى وصل إلى 150 جريحا فى الاعتداء الذى تبناه تنظيم داعش الإرهابى.

ويعتبر ثانى اعتداء يستهدف الجمعة، تجمعا انتخابيا فى باكستان، حيث ستجرى انتخابات نيابية فى 25 يوليو وسط أجواء متوترة .