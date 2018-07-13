ارتفاع حصيلة الاعتداء الانتحارى فى باكستان إلى 128 شخصا

ارتفعت إلى 128 شخصا حصيلة قتلى التفجير الانتحارى الذى استهدف الجمعة، تجمعا انتخابيا جنوب غرب باكستان، بحسب ما صرح مسؤولون لوكالة فرانس برس فى أعنف هجوم تشهده البلاد منذ 2014.
وقال وزير داخلية ولاية بلوشستان أغا عمر بونجالزاى إن عدد قتلى التفجير الذى وقع فى بلدة ماستونج "ارتفع إلى 128 قتيلا"، وأكد مسؤول بارز فى الحكومة المحلية ذلك الرقم وقال إن عدد الجرحى وصل إلى 150 جريحا فى الاعتداء الذى تبناه تنظيم داعش الإرهابى.
وقد وقع الاعتداء فى منطقة "ماستونج" التى تبعد حوالى 40 كيلومترا عن مدينة كويتا، عاصمة بالوشستان.
وفى وقت سابق من هذا اليوم، انفجرت قنبلة مخبأة على دراجة نارية قرب بانو (شمال غرب) لدى مرور موكب مرشح آخر الى الانتخابات، فقتلت أربعة اشخاص وأصابت حوالى عشرين آخرين، وفق ما ذكرت الشرطة.
وقال مسئول فى الشرطة لرويترز إن الانتحارى هاجم موكبا انتخابيا لدعم سراج رايسانى المرشح لمجلس إقليم بلوخستان مما أسفر عن مقتل عشرة وإصابة 35 من بينهم المرشح نفسه.
وقالت رويترز، إن بين القتلى سراج رئیسانی المرشح لعضوية مجلس إقليم بلوخستان الذى كان شقيقه نواب أسلم رئیسانی رئيسا لحكومة الإقليم منذ عام 2008 حتى عام 2013.
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