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اتفاق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل لتحسين الوضع الاجتماعى

الجمعة، 13 يوليه 2018 06:23 م
اتفاق بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل لتحسين الوضع الاجتماعى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس حكومته
(أ ش أ)
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وقع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، والأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل نور الدين الطبوبي، بقصر الحكومة بالقصبة، اليوم الجمعة، الاتفاق الشامل الذى يهدف لتحسين الوضع الاجتماعى فى عدد من الملفات الاجتماعية.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، فى بيان، أن الاتفاق الموقع يتضمن 15 نقطة تتعلق بالمفاوضات الاجتماعية، وأوضاع التوظيف الهشة، والزيادة فى الأجور لصالح قطاعات عدة على غرار عمال الحضر والمفروزين أمنيا وموظفى القطاع السمعى والبصري.

كما يتضمن الاتفاق أيضا إصلاح صناديق الضمان الاجتماعي، والتحكم فى الأسعار، والحفاظ على القدرة الشرائية، علاوة على مراجعة الأنظمة الأساسية العامة للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية.

 


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