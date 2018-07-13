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الجمعة، 13 يوليه 2018 06:02 م
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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة

الجمعة، 13 يوليه 2018 04:41 م
إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود غزة قوات الاحتلال- أرشيفية
أ ش أ
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 أصيب مواطنان فلسطينيان، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلى قبيل انطلاق مسيرات العودة على حدود غزة.

 

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلق النار على مئات الشبان الذين تجمعوا قرب مخيم العودة جنوب شرقى مدينة غزة ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص أحدهما بالساق نقل على إثرها لمشفى الشفاء لتلقى العلاج.
 

كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبدأ مئات من المواطنين يتوافدون إلى مخيمات العودة فى اليوم الـ100 لمسيرات العودة التى انطلقت فى الثلاثين من مارس الماضي.

 


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