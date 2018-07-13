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الجمعة، 13 يوليه 2018 09:17 ص
خالد صلاح
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أول طائرة ركاب صينية الصنع تدخل مرحلة اختبارات بعدة مواقع حول البلاد

الجمعة، 13 يوليه 2018 08:30 ص
أول طائرة ركاب صينية الصنع تدخل مرحلة اختبارات بعدة مواقع حول البلاد سى 919
أ ش أ
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أعلنت الشركة الصينية لصناعة الطائرات التجارية المملوكة للدولة (سى أو إم إيه سي)، أن مشروع طائرة الركاب الصينية الكبيرة (سى 919) دخل مرحلة جديدة رئيسة تتمثل فى الخضوع لاختبارات الطيران فى عدة مواقع حول البلاد.

وقالت الشركة –فى بيان اليوم الجمعة- إن الطائرة المصنوعة محليا بالكامل هبطت فى مطار "دونغيينج شنغلي" بمقاطعة "شاندونج" شرقى الصين بعد أن حلقت فى أول رحلة طويلة لها بعد خروجها من خط تجميعها فى "شانجهاي"، وذلك بعد أن أكملت عدة اختبارات وخضعت لبعض التعديلات لتكون جاهزة لخوض مهمات الاختبار المقبلة، حيث خضعت بشكل رئيس للاختبارات الأرضية التى تشمل أنظمة الدفع والوقود وإمدادات الطاقة، إلى جانب المراقبة البيئية.

 

وأضافت الشركة أن ست طائرات (سى 919) ستخضع لعدة اختبارات شاملة حول التوقف والطاقة والسيطرة والاستقرار ومراقبة الطيران ونظام التهوية، إلى جانب التأقلم مع الظروف الجوية القاسية.لافتة إلى أنها تلقت حتى الآن 815 طلبا على طائرة (سى 919) المزودة بمحركين من 28 جهة من جميع أنحاء العالم.

وأصبحت الصين المنتج الرابع لطائرات الركاب الكبيرة بعد الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا..ويرمز الحرف "سي" فى اسم الطائرة إلى الصين، فيما يرمز الرقم "9" إلى الأبدية فى الثقافة الصينية، ويمثل العدد "19" 190 مقعدا وهى سعة الطائرة القصوى.

 

 


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