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أهم 10 بوستات.. جلسة تصوير جريئة لرحمة حسن تثير الجدل والفنانة تعتذر

الجمعة، 13 يوليه 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. جلسة تصوير جريئة لرحمة حسن تثير الجدل والفنانة تعتذر رحمة حسن
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
 

 

1- جلسة تصوير جريئة لـ رحمة حسن على "إنستجرام" تثير الجدل وتعتذر عنها
 

رحمة حسن
رحمة حسن

 

 


 

2- فيديو.. شاكيرا من أرض أجدادها لإحياء حفل غنائى: مرحبا لبنان
 

 

Marhaba!! Hola Líbano!! Shak

A post shared by Shakira (@shakira) on

 

 

 

3- كم نقص فى عدد متابعينك" يتصدر تويتر عالميا بعد تحديث الموقع الجديد
 

تريند
تريند

 

4- نجيب ساويرس يفقد أكثر من 5 آلاف متابع بعد تحديث "تويتر" الجديد
 

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

 

5- عمرو سلامة يوجه رسالة لطلاب الثانوية بعد النتيجة: الطموح لا يشترط شهادات
 

عمرو سلامة
عمرو سلامة

 

6- "نمبر وان" لمحمد رمضان تحقق 20 مليون مشاهدة على يوتيوب
 

محمد رمضان
محمد رمضان

 

7- وليد سليمان يدافع عن سعد سمير بعد شائعات رحيله عن الأهلى: مجدد على بياض
 

وليد سليمان
وليد سليمان

 

8- كريستيانو رونالدو ينشر صورة له فى رحلة عائلية.. ويعلق: لحظات محببة
 

ونالدو
ونالدو

 

9- محمد بن راشد يحتضن أحد أبنائه ويعلق: أبناؤنا أعز ما نملك
 

محمد بن راشد
محمد بن راشد
 

 

10- محمد محسن عن حذف الحسابات المزيفة على تويتر: متابع واحد أصلى أفضل من ألف فالصو
 

محمد محسن
محمد محسن

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