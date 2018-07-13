أهم 10 بوستات.. جلسة تصوير جريئة لرحمة حسن تثير الجدل والفنانة تعتذر

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم، الجمعة، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات.
1- جلسة تصوير جريئة لـ رحمة حسن على "إنستجرام" تثير الجدل وتعتذر عنها
رحمة حسن
مهم الاعتذار عن نشر هذه الصورة التى لاذنب لى ف نشرها الصورة اتسرقت من عند سلمي الكاشف و هي كمان ملهاش ذنب شكرًا للتفاهم
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2- فيديو.. شاكيرا من أرض أجدادها لإحياء حفل غنائى: مرحبا لبنان
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3- كم نقص فى عدد متابعينك" يتصدر تويتر عالميا بعد تحديث الموقع الجديد
تريند
4- نجيب ساويرس يفقد أكثر من 5 آلاف متابع بعد تحديث "تويتر" الجديد
نجيب ساويرس
5- عمرو سلامة يوجه رسالة لطلاب الثانوية بعد النتيجة: الطموح لا يشترط شهادات
عمرو سلامة
6- "نمبر وان" لمحمد رمضان تحقق 20 مليون مشاهدة على يوتيوب
محمد رمضان
7- وليد سليمان يدافع عن سعد سمير بعد شائعات رحيله عن الأهلى: مجدد على بياض
وليد سليمان
8- كريستيانو رونالدو ينشر صورة له فى رحلة عائلية.. ويعلق: لحظات محببة
ونالدو
9- محمد بن راشد يحتضن أحد أبنائه ويعلق: أبناؤنا أعز ما نملك
محمد بن راشد
10- محمد محسن عن حذف الحسابات المزيفة على تويتر: متابع واحد أصلى أفضل من ألف فالصو
محمد محسن
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