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"أهالى غزة" يستعدون للمشاركة فى "جمعة الوفاء" بالقدس المحتلة

الجمعة، 13 يوليه 2018 12:32 م
"أهالى غزة" يستعدون للمشاركة فى "جمعة الوفاء" بالقدس المحتلة فلسطينيون- أرشيفية
أ ش أ
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يستعد قطاع غزة، لـ"جمعة الوفاء للخان الأحمر"، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التى تنظم منذ الثلاثين من مارس الماضى على طول السياج الحدودى لقطاع غزة مع إسرائيل.

 

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار فى بيان سكان قطاع غزة للمشاركة الواسعة فى جمعة "الوفاء للخان الأحمر".
 

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التى انطلقت من أجلها وهى حماية حق العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الإسرائيلى الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.
 

ووجهت الهيئة التحيّة لصمود الأهالى فى الخان الأحمر بالقدس المحتلة.. وقالت إنه "انطلاقًا من وحدة الدم ووحدة الهدف ووحدة المسار والمصير، فإنّنا نعلن أنّ، اليوم الجمعة، هى جمعة الوفاء لأهلنا فى الخان الأحمر".موضحة أن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى المغرب.

 

 


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