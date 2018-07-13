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أنور قرقاش يهنئ وزير المستقبل الإماراتى لانضمامه إلى الأمم المتحدة

الجمعة، 13 يوليه 2018 09:45 م
أنور قرقاش يهنئ وزير المستقبل الإماراتى لانضمامه إلى الأمم المتحدة الدكتور أنور قرقاش
كتب أحمد جودة
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هنأ الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، محمد القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتى، لانضمامه إلى عضوية اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمى التابعة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

تغريدة أنور قرقاش
تغريدة أنور قرقاش

وقال "قرقاش"، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "نبارك لأنفسنا انضمام ابن الإمارات محمد القرقاوى إلى عضوية اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمى التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، مقاربة الإمارات المبكرة فى التطور التكنولوجي جزء لا يتجزأ من رؤيتنا المستقبلية".


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