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الخميس، 12 يوليه 2018 04:59 م
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"يوروبول" تطلق حملة لنشر صور اكثر 25 مجرم مطلوباً فى اوروبا

الخميس، 12 يوليه 2018 03:16 م
"يوروبول" تطلق حملة لنشر صور اكثر 25 مجرم مطلوباً فى اوروبا يوروبول
كتب: أحمد علوى
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قررت الشرطة الأوروبية ، يوروبول ، يوم الخميس ، إطلاق حملة جديدة لنشر صور أكثر 25 مجرما مطلوبا فى أوروبا على أوسع نطاق ممكن.

وتأخد الحملة التى بدأت مع اقتراب نهاية كأس العالم لكرة القدم، شكل ألبوم يمكن للمواطنين ملئه باستخدام الرموز المنقولة على شبكات التواصل الاجتماعى.

وتقوم يوروبول بمثل هذه الحملة كل ستة أشهر لجذب انتباه الجمهور إلى قائمة المطلوبين، والهدف هو أن يزور الأشخاص العاديون موقع المنظمة وينشرون القائمة لأنه ، وفقا لليوروبول ، كلما ازدادت شهرة هؤلاء المجرمين ، ازدادت فرص وضعهم خلف القضبان.

ويعتبر أكثر من نصف المطلوبين بسبب جرائم القتل ، والبعض الآخر على جرائم مثل الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع ، والهجمات المسلحة والغش.

وكانت حملات يوروبول السابقة ناجحة للغاية. وقد أدى آخرها إلى ستة اعتقالات ، ثلاثة فى شتاء 2016 والثالثة الأخرى فى الصيف الماضى. إجمالاً ، تم اعتقال 17 مجرمًا بفضل معلومات من العامة.

 


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يوروبول

اوروبا

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