وزير المالية: 90% نسبة الإعفاء فى حالة سداد أصل الدين الضريبى خلال شهرين

كتبت هند مختار

قال محمد معيط، وزير المالية، أن مجلس الوزراء اتخذ عدد من القرارات الهامة تضمنت الإعفاء من فوائد التأخير على المستحقات الضريبية، وإصدار قرار بالإعفاء عن الزيادات باشتراكات التأمينات الاجتماعية

وأوضح في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة عرضت على رئيس الجمهورية ضرورة وجود مبادرات لتحريك الاقتصاد والتيسير على المتعثرين.

وأشار إلى إنه سيتم سيكون هناك 90% نسبة إعفاء من الفوائد وغرامات التأخير حين سداد أصل الديون الضريبية وزيادات اشتراكات التأمينات خلال شهرين من إصدار القانون، و 70% نسبة الإعفاء من الفوائد وغرامات التأخير حين سداد أصل الديون الضريبية وزيادات اشتراكات التأمينات خلال 4 أشهر من بدء مبادرة الحكومة.

وأوضح أنه سيكون هناك 50% نسبة إعفاء من الفوائد وغرامات التأخير حين سداد أصل الديون الضريبية وزيادات اشتراكات التأمينات خلال 6 أشهر من بدء مبادرة الحكومة.