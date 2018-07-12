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الخميس، 12 يوليه 2018 04:57 م
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وزيرة الصحة توجه بعلاج طفل المحلة المتورم وجه لمعهد ناصر

الخميس، 12 يوليه 2018 03:48 م
وزيرة الصحة توجه بعلاج طفل المحلة المتورم وجه لمعهد ناصر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
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كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور أحمد محى القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجى والمشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمتابعة حالة الطفل عصام فوزى أحمد، البالغ من العمر 12 عاما، والقاطن  بمدينة المحلة الكبرى، محافظة الغربية، والمتداولة مناشدته بعلاجة على مواقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك"، حيث تظهر صورة له بأنه لديه ورم فى الجانب الأيسر من الوجه.
 
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، فى بيان اليوم توفير كافة الرعاية الطبية للطفل وعلاجه على نفقة الدولة، مشيرة إلى أنه حق من حقوق أى مريض تتكفل بعلاجه الدولة.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مساعد الوزير للطب العلاجى  تواصل أمس الأربعاء، مع أسرة الطفل، وتم تشكيل لجنة متخصصة فى جراحة الأورام، وجراحة الوجه والفكين، وتم عرض نتائج فحوصات الطفل من تحاليل واشاعات على استشاريين بمستشفى معهد ناصر اليوم، والذين اوصوا بدخوله المستشفى مشيرا ً إلى أنه جار نقل الطفل بسيارة إسعاف مجهزة من محل سكنه بالمحلة الكبرى إلى مستشفى معهد ناصر، اليوم، لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

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طفل المحلة

معهد ناصر




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