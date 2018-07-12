وزارة النقل تقيم ورشة عمل عن اللوجستيات بحضور الخبراء

كتب رضا حبيشى

أقامت وزارة النقل اليوم ورشة عمل تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة فى اللوجيستيات"، وذلك فى إطار مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية التى يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي، حيث افتتح الورشة الدكتور محمد على ابراهيم مستشار الوزير لشؤون النقل واللوجيستيات والمنسق الوطنى للمبادرة، بحضور بيير بوشيد المنسق الإقليمى للمشروعات ببنك الأستثمار الأوروبى.

وعرض خافيير لووك مدير مشروع لوجيسميد وفق بيان صحفى لوزارة النقل

موضوعات متعلقة بمؤشرات الأداء اللوجيستية، تجربة ميناء برشلونة في تطبيق أفضل الممارسات اللوجيستية، واللوجيستيات الصديقة للبيئة، كما قام مارك لوبريتش مدير اتحاد مرحلى البضائع في بلجيكا بعرض موضوعات متعلقة بتطبيقات وحدات الأعمال الذكية، الطابعات ثلاثية الأبعاد، نقل البضائع الإلكتروني، الاستدامة في اللوجيستيات، المنصات الذكية.

وشارك وحضر العديد من المسؤولين والخبراء من وزاره النقل وقطاع النقل البحري، وهيئات موانئ بورسعيد، دمياط والإسكندرية. كما شارك العديد من قيادات النقل واللوجيستيات من القطاعين العام والخاص.