والدة الرابع مكرر بكفر الشيخ: بيع أسطوانات الغاز صنعت نجما من أوائل الجمهورية

كفر الشيخ – محمد سليمان

عمت الفرحة منزل محمود محمد صبحى الرابع مكرر على مستوى الجمهورية لتفوقه ، حيث سجد شكراً لله بمجرد سماعه الخبر، أما والدته التى كانت متجهه لتقديم أوراق شقيقه خالد لمدرسة شهيد السلام الثانوية، لم تتمالك نفسها وكاد أن يغمى عليها من الفرحة.

قالت نبيه عبدالفتاح حسين ، والدة محمود : "الحمد لله من عربية الكارو وبيع الأسطوانات طلعت نجم من نجوم مصر المتفوقين، صبرت كثيراً ليحقق محمود أملها، فكانت تعمل بسيارة الكارو منذ وفاة زوجها عام 2004م وتربى أولادها الثلاثة على الصدق والرزق الحلال، وكانت تعود لمنزلها متأخرة وأحيانا للساعة ال12 مساء بعد أن تطوف القرى لبيع أسطوانات الغاز، والحمد لله كانت النتيجة مكافأة من الله سبحانه وتعالى لها ".

وأضافت والدة محمود، كلل الله مجهود نجلها بالتفوق، مؤكدة أنها تتمنى أن يتفوق كل الطلاب ويحفظ الأبناء ما يبذله الآباء كما يحفظ محمود الجميل لها، مؤكدة أن الصبر والتحمل أخره التفوق والنجاح.

وقال محمود محمد صبحى، الرابع مكرر، لم يكن يتوقع أن يكون من الأوائل وكانت مفاجأة له، مؤكداً أن تفوقه سببه رضا والدته عليه وفضلها عليه فهى التى سهرت معه، عندما كانت تعود من عملها لبيع أسطوانات الغاز، ولم تشعره يوما بأنه أقل من زملائه بل هو أفضلهم، مشيراً إلى أنه كان يعتمد على نفسه قبل اعتماده على الدروس الخصوصية أو المدرسة وكان نادراً ما يحضر للمدرسة، مشيراً إلى أنه سيلتحق بكلية الألسن جامعة كفر الشيخ، ليكون رسولاً لمصر فى الخارج ليشرح لكل الأجانب عندما يعمل خارج مصر مكانتها وفضلها وأنها أفضل بلاد العالم.

وأضاف محمود، أنه يهدى نجاحه لوالدته التى لم تشعره بغياب والده الذى توفاه الله فى 2004م وكان صغيراُ ، فعوضته عن غيابه بحنان لا يمكن وصفه .







































