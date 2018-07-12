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ننشر التقرير الكامل للجنة الخاصة بالرد على بيان حكومة مصطفى مدبولى

الخميس، 12 يوليه 2018 10:07 م
ننشر التقرير الكامل للجنة الخاصة بالرد على بيان حكومة مصطفى مدبولى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت - نور علي
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ينشر "اليوم السابع"، النص الكامل لتقرير لجنه الرد على بيان حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والذى سيبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلساته الأحد القادم مناقشته.

وكانت اللجنة الخاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، قد انتهت فى تقريرها إلى موافقتها على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022) مع التوصية بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018.

وأضافت اللجنة، فى تقريرها النهائى المقرر عرضه على الجلسة العامة، "أن اللجنة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى".

ووجهت اللجنة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد.

وشمل تقرير اللجنة، بشأن المحاور الـ(5) ببرنامج الحكومة، والممثلة في : "بناء الإنسان المصرى، محور حماية الأمن القومى وسياسية مصر الخارجية، محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، النهوض بمستويات التشغيل، تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، عدة توصيات هامة تستعرضها "اليوم السابع"..

 
 

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