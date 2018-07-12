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الخميس، 12 يوليه 2018 08:04 م
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نقابة المعلمين: توفير دفعة معاشات الورثة وجاهزيتها للصرف قبل موعدها

الخميس، 12 يوليه 2018 06:05 م
نقابة المعلمين: توفير دفعة معاشات الورثة وجاهزيتها للصرف قبل موعدها نقابة المعلمين - ارشيفية
كتبت آية دعبس
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أعلنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن نجاح جهودها في تدبير وتوفير جميع المبالغ الخاصة بدفعة معاشات الورثة (دفعة يوليو) وضخها بجميع ماكينات الصراف الآلي لتكون جاهزة للصرف ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 12يوليو 2017 وذلك قبل الموعد الذى كان مقرراً للصرف وهو منتصف الشهر الجارى.
 
وقررت هيئة المكتب، صرف إعانة قدرها 5 آلاف جنيه لورثة الزميل "طلعت عبد الرؤوف" من إدارة الوايلي التعليمية والذي توفي أثناء قيامه بأعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة.
 
ووافقت هيئة المكتب على المقترح المقدم من المكتب التنفيذي بإنشاء دور للأرشيف بالمبنى القديم للنقابة لحفظ الملفات عن آخر 10 سنوات لحفظ تلك الملفات من التلف والرجوع إليها عند الحاجة.
 

  

    

 
 

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