نادى الصفوة كلمة السر فى زيارة وزير الشباب لـ"العاشر من رمضان" غدا

كتبت – منال العيسوى

يزور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح غدا الجمعة مدينة العاشر من رمضان، لإطلاق مارثون "يلا نجرى" بمشاركة 2000 من شباب المدينة، و15 مركز شباب بالعاشر يضم فتيات وشباب من أعمار مختلفة تبدأ من 8 سنوات فأعلى.

وسيكون فى استقبال الوزير قيادات محافظة الشرقية والعاشر من رمضان وعلى رأسهم اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والقيادات التنفيذية والشعبية بجهاز مدينة العاشر وجمعية المستثمرين ومجلس الأمناء، حيث سنتطلق صافرة الماراثون من أمام نادى الصفوة الرياضى بقيادة الوزير الذى سيشارك الشباب فى المارثون لمسافة تتجاوز الـ300 متر .

كان من المزمع أن يتضمن جدول الزيارة للوزير أشرف صبحى تفقد عدد من المنشآت الرياضية منها نادى الرواد ونادى الصفوة ومركز شباب العاشرة ومركز التدريب المدنى، لكن تم التعديل فى اللحظات الأخيرة واختزل برنامج الزيارة على نادى الصفوة فقط، وسيتم إطلاق صافرة المارثون من أمام النادى ثم مركز التدريب المدنى التابع لوزارة الشباب والرياضة والعودة مرة أخرى للنادى لتفقده، وانعقاد الخيمة الشبابية فيه التى سيلتقى بها الوزير مع شباب العاشر.

وسيعقد الوزير على هامش الزيارة لقاء مع أعضاء جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف، والدكتور أيمن رضا أمين عام الجمعية، ومجلس الأمناء وجهاز مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس عبد المنصف الرفاعى، بمقر قاعة ربيع العمر بنادى الصفوة، لبحث المشاكل التى تواجه المدينة، فى قطاع الرياضة.

وأكدت بعض المصادر، أن اختزال برنامج الزيارة داخل نادى الصفوة فقط، مرتبط ببعض الإجراءات التأمينية، إضافة الى العديد من المخالفات والخلافات بين أعضاء بعض مراكز الشباب، والتى قد تفسد الزيارة.

وخلال الزيارة سيقوم أعضاء مجلس إدارة نادى الصفوة بعرض فيلم توثيقى للنادى وأنشطته على مدار السنوات السابقة، وحلم أعضاء المجلس الجديد لتحويله لقرية ألعاب أولمبية.

وفى سياق متصل استعدت مدينة العاشر من رمضان لاستقبال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى غدا الجمعة بالاتشاح بعلم مصر بدءا من نقطة الدخول للمدينة وصولا لنادى الصفوة ومركز التدريب والتعليم المدنى، من تقليم الأشجار وعمل نقاط استراحة للمتسابقين على مسافات متساوية لمد المتسابقين بالمياه والمشروبات، إضافة إلى تجهيز خيمة اللقاء على مساحة تجاوزت الألفين متر داخل نادى الصفوة.

وأطلقت صفحات المراكز والأندية عبر موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، تفاصيل فتح الباب للمشاركة فى مارثون جرى الجمعة، تحت رعاية ومشاركة وزير الشباب والرياضة، وتفاعلت التجمعات الشبابية داخل مدينة العاشر من رمضان مع الحدث مؤكدين على المشاركة.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة، إلى نشر ثقافة رياضة الركض فى مختلف المحافظات، بالتنسيق مع مجموعات الجرى كمبادرة إيجابية تهدف إلى ممارسة الرياضة، والتوعية بالحفاظ على الصحة العامة، وضرورة توعية النشء والشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، لدورها فى الحفاظ على اللياقة البدنية وكمثال للعادات الصحية السليمة لكل طبقات المجتمع، مشيرًا إلى أهمية توسيع قاعدة الممارسين فى مختلف الألعاب الرياضية فى جميع المحافظات.