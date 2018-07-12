ميرنا رفيق الرابعة أدبى: مكنتش متوقعة وناوية أدخل فنون جميلة

كتبت منة الله يحيى

قالت ميرنا رفيق بولس جندى، الرابعة على الثانوية العامة الشعبة الأدبية من مدرسة "نوترادام الثانوية" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "لم أكن أتوقع أن أكون ضمن أوائل الثانوية العامة، وانهرت من العياط أنا وماما لما الوزير كلمنا".



الرابعة على ثانوية عامة

وأشارت الرابعة على أدبى، إلى أن حلم حياتها كاد أن يحقق بعد هذا المجموع الكبير، فهى تحلم بالالتحاق بكلية فنون جميلة لتكون "ديزاينر"، مشيرة إلى أن نتيجة تعبها واجتهادها من أول يوم فى الثانوية العامة حصدته اليوم بعد معرفة النتيجة، ثم تابعت: "مكنتش حابسة نفسى وكنت بخرج احياناً"، مشيرة إلى شعورالإحباط الذى كان يلازمها دوماً بسبب روتين الثانوية العامة اليومى، ولكنها لم تستلم.



الرابعة على ثانوية عامة