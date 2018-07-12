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موقع كندى: تميم يسعى وراء مونديال 2022 "بحثاً عن الذات" أمام الجيران العرب

الخميس، 12 يوليه 2018 05:59 م
موقع كندى: تميم يسعى وراء مونديال 2022 "بحثاً عن الذات" أمام الجيران العرب تميم بن حمد - قطر - كاس العالم 2020
كتبت : فاطمة شوقى
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هاجم موقع "فايس" الكندى، إمارة قطر وسط الضوء فى تقرير له على مساعى الإمارة لتنظيم مونديال 2022، مشيراً إلى أن أمير قطر تميم بن حمد، يسعى إلى استضافة تلك البطولة "بحثاً عن الذات" وإثبات نفسه أمام جيرانه الكبار.
 
 
وقالت الموقع فى نسخته البرتغالية، الخميس، إن الدوحة تتستر خلف الرياضة لإرتكاب العديد من الأعمال غير المشروعة، وعلى رأسها تمويل الإرهاب ودعم الكيانات والتنظيمات المسلحة.
 
 
وأضاف أن بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقرر تنظيمها فى قطر ليست الا مجرد نزوة للملياردير الأمير قطر تميم بن حمد آل ثانى بحثا عن تأكيد الذات الاقليمى، وترك أى علامة، فهو يجعل الرياضة ساتراً لأعماله غير المشروعة.
 
 
وأكد الموقع أن قطر تحاول بثرواتها تأكيد نفسها أمام الجيران الأكبر والأعظم، فى إشارة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية ومصر.
 
 
وسلط الموقع الضوء على انتهاك حقوق العمال الأجانب وسوء معاملتهم فى قطر خلال بناء منشأت كأس العالم، حيث ارتفعت أصوات النقابات والاتحادات والمنظمات العمالية والحقوقية للتنديد بالوضع المذرى للعمالة الأجنبية التى تتولى العمل فى إعداد البنى التحتية لكأس العالم، وطالبت 6 منظمات حقوقية على مستوى العالم فى نوفمبر الماضى ، بتدخل الأمم المتحدة فى ملف استضافة كأس العالم 2022، وإيقاف التجاوزات التى قامت بها قطر لتنظيم البطولة.
 

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