موجز أخبار الـ6.. القضاء بإعدام 13 متهما فى قضية الهروب الكبير من سجن المستقبل

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها حكم محكمة جنايات الإسماعيلية بإعدام 13 متهما فى قضية الهروب الكبير من سجن المستقبل، فضلا عن إعلان صندوق النقد توقعه نمو الاقتصاد المصرى 5.5% فى السنة المالية 2018-2019.



وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

أبقى صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد مصر في ثالث مراجعة رئيسية يجريها لبرنامج قرض للبلاد.

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن اتفاقية التعاون مع الصندوق الكويتى للتنمية بقيمة 50 مليون دينار كويتي للاستصلاح فى سيناء.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى إلى البنك المركزى، وذلك دعماً لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضاً لعجز مواردها.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعفاء الممولين من جزء من مقابل التأخير، المنصوص عليه فى كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1981، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانون، وذلك إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية المستحق كاملاً، وذلك خلال فترات محددة نص عليها مشروع القانون تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه.

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 8 متهمين بخطف الطفل هشام سامى، من أمام منزله بمدينة الشروق لطلب فدية 15 يوماً.

تجرى اﻹدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية بمحور كورنيش النيل لمدة 5 أيام، بسبب استكمال أعمال محور روض الفرج بمنطقة شبرا، وسيتم استقطاع حارة مرورية من الكورنيش للقادم من القليوبية، وتحويل حركة المرور للقادم من التحرير لمسافة 200 مترا مع انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

أعرب الطالب سيف الدين محمد ، الأول مكرر بشعبة علمي علوم بمجموع 409.5، بمدرسة مطاي الثانوية بنين، بالمنيا، عن سعادته العارمة لأنه ضمن أوائل الثانوية العامة بالجمهورية، وقال ان اهتمام والديه واعتناءهم به طوال الدراسة هو سببا رئيسيا لتفوقه.

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من الإصلاحات الصحية التى تستهدف تصحيح مسار المنظومة الطبية بتكلفة 18.2 مليار جنيه.

أكد مصدر ميدانى سورى أن قوات الجيش السورى دخلت الى جميع الأحياء السكنية فى مدينة درعا جنوبى سوريا التى كانت تسيطر عليها المجموعات المسلحة المناوئة للحكومة.

قالت ميرنا رفيق بولس جندى، الرابعة على الثانوية العامة الشعبة الأدبية من مدرسة "نوترادام الثانوية" فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "لم أكن أتوقع أن أكون ضمن أوائل الثانوية العامة، وانهرت من العياط أنا وماما لما الوزير كلمنا".

شهدت مدينة ابو حمص بالبحيرة، حالة من الفرح الشديد بين الاهالى، بعد علمهم بنبأ حصول أحد ابنائهم على المركز الأول فى الثانوية العامة علمى علوم .

وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون مقابل تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أغسطس 2018.

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ارتفاع التمويلات التى قدمها الجهاز خلال الفترة من يناير إلى نهاية مايو 2018 بنسبة 10% قياسا على نفس الفترة من العام الماضى لتسجل 2.4 مليار جنيه أول 5 أشهر من العام الحالى.

أشادت وكالة "نوفا" الإيطالية بتطوير القطاع الصحى فى مصر بـ 530 مليون دولار، وذلك بهدف دعم الإصلاحات الجارية لتنمية القطاع وتعزيز الجهود للسيطرة على مرض التهاب الكبد الوبائى.

قال مصدر أمنى، إن محافظة الجيزة، بالتنسيق مع قطاع اﻷمن بالجيزة، برئاسة اللواء عصام سعد مدير اﻷمن وجهاز تعمير القاهرة الكبرى والشركة المنفذه لنفق النهضة، ستقوم بالبدء تشغيل المرحلة الأولى للنفق بداية من يوم السبت 14يوليو فى الاتجاه القادم من نفق الجلاء اتجاه شارع البحر الاعظم وشارع مراد بطول 500 متر، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل.

أعرب الدكتور شريف المنسى والد الطالبتان ندى ونادين أوائل الثانوية العامة "دمج تعليمى" عن سعادته بمكالمة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى أبلغهم فيها بنتيجة ابنتاه، قائلا: شعور لا يوصف بالفخر والسعادة.

أثار اختيار رئيس بلدية برمانا شرق بيروت، لفتيات صغيرات يرتدين الهوت شورت لتنظيم المرور فى الشوارع، جدلاً كبيرًا امتدت آثاره لوسائل الإعلام العالمية، ومن بينها صحيفة الإندبندنت.

ينشر "اليوم السابع" قائمة بالكليات التى تقبل طلاب المرحلة الأولى من التنسيق 2018 بالشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة.

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 متهمين وغرامة 500 ألف جنيه، والمشدد 3 سنوات لـ 20 متهما ، والمشدد 7 سنوات لـ 12 متهما آخرين، مع مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية المضبوطة، وبراءة 3 متهمين، فى قضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".

أصدر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يحمل رقم 1237 لسنة 2018، بتفويض المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه.

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الحكم على 41 مُتهمًا بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، بعد قليل، وسط تكثيف أمنى من قوات الأمن.

وافق مجلس الوزراء على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، والتى يبلغ قيمتها نحو 45 مليون جنيه، موزعة على أبواب الموازنة السبعة، التي تتضمن الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، وشراء الأصول غير المالية ـ الاستثمارات، حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية " الدائرة الثانية" برئاسة المستشار هانى كمال غبريال وعضوية المستشارين محمد شرف وشريف بركات بأمانة سر محمد عبدالستاروحسام حسن بالإعدام شنقا على 13 متهما فى قضية الهروب الكبير من سجن المستقبل من بينهم 6 متهمين حضوريا و7 متهمين غيابيا فى الجناية رقم 9745 لسنة2016 جنايات مركز ابوصوير والمقيدة برقم 2311 لسنة2016 كلى الإسماعيلية.

تلقى اتحاد الكرة رفضاً من جانب الجهات الأمنية على طلب زيادة الجماهير فى مباراة الأهلى مع تاونشيب البتسوانى فى دورى أبطال أفريقيا إلى 25 ألف مشجع.

تدرس لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تقديم موعد انطلاق الدورى الجديد إلى 31 يوليو الجارى بدلا من 1 أغسطس المقبل.

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، الخميس، عن نتيجة شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2017-2018، وأعلن أسماء الأوائل وهنأهم على تفوقهم.

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، يرصد "اليوم السابع" أهم الإحصائيات الخاصة بالنتيجة، سواء ترتيب المحافظات التى خرج منها أوائل الطلاب، ونسب النجاح وتميز البنين والبنات.

على عكس العام الماضى، لم يترك البنين الفتيات يهنأن بالمراكز الأولى فى الثانوية العامة بمفردهن خلال هذا العام، فقد أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، صباح اليوم، نتائج الثانوية العامة للعام الدراسى 2017/2018، وأسماء 54 طالبا وطالبة حصلوا على العشرة مراكز الأولى بالثانوية العامة، حيث سيطر البنون على 30 مركزا مقابل 24 فقط للطالبات.

أعلنت الشركة الشرقية للدخان ايسترن كومبانى زيادة اسعار بيع السجائر للمستهلكين ، بعد إقرار فرض 75 قرشا على كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى وتراوحت الزيادة من جنيه ونصف إلى 4 جنيهات، فيما تدرس الشركات الأجنبية الموقف لإعلان أسعارها رسميا.

"ما لقيت فرحان بالدنيا زى الفرحان بنجاحه".. بتلك الكلمات سجل الفنان الراحل عبد الحليم حافظ فرحة من كد واجتهد بجنى ثمار عرقه، حتى أصبحت تلك الكلمات لسان حال الطلاب والتلاميذ فى مختلف المراحل التعليمية حتى جاء اليوم، الخميس إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة، هذا أقل ما يمكن أن نصف به فرحة أوائل الثانوية العامة بعد عام من العناء عاشته الأسر المصرية وأبنائها، فما أجمل أن تخرج من هذا الكابوس بأن تكون من الأوائل.