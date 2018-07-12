مقتل 15 شخصا وتضرر مئات الآلاف بسبب الفيضانات فى الصين

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لقى ما لايقل عن 15 شخصا مصرعهم وتضرر مئات الآلاف فضلا عن إجلاء عشرات الآلاف بسبب الفيضانات العارمة التى ضربت مقاطعتى سيتشوان وقانسو غربى الصين وتسببت حتى الآن فى خسائر مادية مباشرة تقدر بنحو 570 مليون دولار.



وأطلقت سلطات الإغاثة الصينية خطة للاستجابة للطواريء من المستوى الرابع، لمساعدة ضحايا الفيضانات فى المقاطعتين.



وقالت السلطات المحلية فى مقاطعة "سيتشوان" إن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الغزيرة تسببت فى مقتل ثلاثة أشخاص، وتضرر نحو 932 ألفا وإجلاء أكثر من مائة ألف آخرين، وانهيار أكثر من 600 منزل، فيما غمرت المياه نحو 37 ألف هتكار من الأراضى الزراعية، مشيرة إلى أن الخسائر الاقتصادية المباشرة بالمقاطعة نتيجة الفيضانات تقدر حاليا بنحو 360 مليون دولار.



وأضافت السلطات المحلية فى مقاطعة "قانسو" أن الفيضانات تسببت فى مقتل 12 شخصا وفقدان 4 آخرين، وتضرر أكثر من مليون شخص وإجلاء 27 ألف شخص، وانهيار أكثر من 1200 منزل، مع تسجيل خسائر اقتصادية مباشرة حتى الآن بنحو 210 ملايين دولار.