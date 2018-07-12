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الخميس، 12 يوليه 2018 09:47 م
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مصرع عامل بشركة السكر في الدقهليه عقب سقوطه من أعلى خزان

الخميس، 12 يوليه 2018 07:45 م
مصرع عامل بشركة السكر في الدقهليه عقب سقوطه من أعلى خزان جثه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقي عامل في شركة الدقهلية للسكر بناحية مركز الستاموني  مصرعه عقب سقوط من أعلى الخزان بالشركة.

 تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديريهة، إخطارا مأمور مركز الستاموني، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى بلقاس العام، بوصول حماده ج ا 39 سنه عامل بشركه السكر جثه هامده بعد سقوطه  من ارتفاع. 

 وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز الى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين انه حال قيام المجني عليه باعمال الصيانه لخزان خلط السكر بالشركه، انزلقت قدمه وسقط على الارض، و توفى في الحال وتم نقله إلى مستشفى بلقاس وبسؤال اسماعيل 40 سنه عامل بذات الشركه ، وسؤال شقيقه شحته فلاح 46 سنه ، ايدا ذات المضمون وبالعرض على النيابه العامه قررت التصريح بدفن و تسليم الجثمان الى ذوىه

 

 


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