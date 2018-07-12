مسؤولة بريطانية: خطة بريكست "ضربة حقيقية" للقطاع المالى البريطانى

أ ف ب

قالت مسؤولة في القطاع المالى البريطانى، اليوم الخميس، إن خطة بريكست التى وضعتها الحكومة البريطانية "ضربة حقيقية" لهذا القطاع المهم فى لندن لأنها تضر بالوظائف وعائدات الضرائب والنمو.

وقالت كاثرين ماكجينيس، رئيسة مجلس الادارة المسؤولة عن السياسة فى شركة "سيتى اوف لندن"، فى بيان، إن "خطة بريكست التى نشرت اليوم ضربة حقيقية لقطاع الخدمات المالية والخدمات الحرفية المتعلقة به".

وأضافت انه "مع العلاقات التجارية أقل قربا مع أوروبا، فإن قطاع الخدمات المالية والخدمات المهنية المتعلقة به سيكون أقل قدرة على استحداث الوظائف وتحقيق العائدات الضريبية ودعم النمو فى الاقتصاد الأوسع".