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الخميس، 12 يوليه 2018 04:51 م
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محافظ مصرف لبنان المركزى يتوقع نمو الاقتصاد 2% فى 2018

الخميس، 12 يوليه 2018 10:47 ص
محافظ مصرف لبنان المركزى يتوقع نمو الاقتصاد 2% فى 2018 رياض سلامة
رويترز
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قال رياض سلامة، محافظ مصرف لبنان المركزى، اليوم الخميس، إنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2% فى 2018.

وأضاف سلامة خلال مؤتمر اقتصادى فى بيروت أن البنك المركزى يتوقع أن يبلغ التضخم فى لبنان ما بين أربعة وخمسة بالمئة فى العام الحالى.

 

 


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