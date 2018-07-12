محافظ مصرف لبنان المركزى يتوقع نمو الاقتصاد 2% فى 2018

قال رياض سلامة، محافظ مصرف لبنان المركزى، اليوم الخميس، إنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2% فى 2018.
وأضاف سلامة خلال مؤتمر اقتصادى فى بيروت أن البنك المركزى يتوقع أن يبلغ التضخم فى لبنان ما بين أربعة وخمسة بالمئة فى العام الحالى.
إضافة تعليق
قال رياض سلامة، محافظ مصرف لبنان المركزى، اليوم الخميس، إنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2% فى 2018.
وأضاف سلامة خلال مؤتمر اقتصادى فى بيروت أن البنك المركزى يتوقع أن يبلغ التضخم فى لبنان ما بين أربعة وخمسة بالمئة فى العام الحالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة