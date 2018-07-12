محافظ مصرف لبنان المركزى يتوقع نمو الاقتصاد 2% فى 2018

رويترز

قال رياض سلامة، محافظ مصرف لبنان المركزى، اليوم الخميس، إنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2% فى 2018.

وأضاف سلامة خلال مؤتمر اقتصادى فى بيروت أن البنك المركزى يتوقع أن يبلغ التضخم فى لبنان ما بين أربعة وخمسة بالمئة فى العام الحالى.