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الخميس، 12 يوليه 2018 04:56 م
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محافظ القاهرة يعلن التوصيات النهائية لمؤتمر "معاً من أجل مصر"

الخميس، 12 يوليه 2018 04:15 م
محافظ القاهرة يعلن التوصيات النهائية لمؤتمر "معاً من أجل مصر" المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أهم التوصيات التى تم الخروج بها من مؤتمر الشباب "معاً من أجل مصر"، والتى كانت الوقوف خلف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للنهوض بمصر وتحويلها إلى دولة عصرية من دول العالم المتقدم، والعمل على إبراز الدور الهام للمسجد والكنيسة في تنمية المجتمع والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق، بالإضافة إلى العمل على التلاحم بين أبناء الأمة الواحدة لبناء مصر الحديثة، دون تفرقة بين أبناء الوطن الواحد.

كما تضمنت التوصيات أيضاً الاهتمام بالأسرة واعتبارها ركيزة البناء في المجتمع والعمل على تنميتها بما يسهم في قيامها بتربية النشء تربية نموذجية مستمدة من القيم الدينية والخلقية والتقاليد الأصيلة للمجتمع المصري مع إعادة النظر في المناهج والمقررات الدراسية وتطوير المدارس ونظم التعليم بها بما يسهم في تأصيل ثقافة المواطنة والتوكيد عليها وغرس قيم الإنتماء، وكل ما من شأنه إعلاء قيمة الوطن.

كما شملت التوصيات ضرورة عقد اللقاءات الدورية بين الشباب وكبار رجال الدولة والمفكرين والفنانين لسد الفجوة المعرفية عندهم وإعادة بناء العقل الجمعي للشباب ، وإبراز النماذج المتميزة من علمائنا السابقين والحاليين مسلمين ومسيحيين، للشباب للاقتداء بهم، بالاضافة إلى إعادة النظر في القوانين المتعلقة بمقاومة العنف والاضطهاد والتحرش وغيرها من الظواهر السلبية فى المجتمع، وتقييمها من حين إلى آخر لتتوافق مع متغيرات العصر.

مع ضرورة عقد دورات تدريبية متخصصة للسادة معلمي مراحل ما قبل التعليم الجامعى بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجامعات لتأهيل المعلمين بالحوار الصحيح وفقا لأسس الوسطية فى الدين الإسلامى والمسيحى.

وأقيمت فعاليات المؤتمر خلال 5 أيام، بجامعة عين شمس، ومركز شباب الجزيرة وديوان عام محافظ القاهرة، بمشاركة نماذج مشرفة فى الدولة مثل أبطال حرب أكتوبر وغيرهم، كما شارك فى فعاليات المؤتمر عدد من طلاب الجامعات وعلى رأسهم جامعة عين شمس، بالإضافة إلى عدد من طلاب المدارس بمختلف أنجاء القاهرة.


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