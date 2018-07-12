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محافظ الاسكندرية : 9 مصابين بحادث تصادم على طريق مطروح بمستشفى شرق المدينة

الخميس، 12 يوليه 2018 09:47 م
محافظ الاسكندرية : 9 مصابين بحادث تصادم على طريق مطروح بمستشفى شرق المدينة محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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تابع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية  اليوم، حالات مصابي حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالكيلو 95 على طريق مطروح _ الإسكندرية، والذين تم نقلهم الى مستشفى شرق المدينة بالاسكندرية، مشيرا إلى أنه تم نقل 16 حالة من مصابي الحادث إلى مستشفي شرق المدينة للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتم اخراج 7 حالات منهم بعد التاكد من استقرار حالتهم ، وهناك 9 مصابين مازالو متواجدين بالمستشفي من بينهم ٣ حالات في العناية المركزة و 6 حالات بالأقسام الداخلية بالمستشفى.

وكلف المخافظ وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية  بمتابعة إستقرار حالة الصحية لباقى المصابين  ، وتلقيهم العناية اللازمة بالمستشفى ، وتواجد الفريق الطبي متكامل من العظام والجراحة العامة والأوعية الدموية والمخ والأعصاب لمتابعة حالاتهم الصحية  على مدار 24 ساعة ، مؤكدا أنه يتابع بنفسه على مدار الساعة استقرار حالة المصابين و تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة لحين امتثالهم الى الشفاء .

والجدير بالذكر ان، الحالات ال٩ المتبقية هم : جمال صادق عبده (٥٥سنة) ، زينب حماده محمد (٣٤ سنة)، مارك جمال صادق (١٣سنة)، تسنيم حسين مرسى (٢٥سنة)، ياسين حسين مرسى (٥٥سنة) ، نهاد محمود ( ٥٣سنة), مها جميل حلمي (٤٥سنة)، على عطية (١٦سنة)، عمرو عطية (١٣سنة)

 

 

 


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