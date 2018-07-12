محافظ الاسكندرية : 9 مصابين بحادث تصادم على طريق مطروح بمستشفى شرق المدينة

الإسكندرية جاكلين منير

تابع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم، حالات مصابي حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالكيلو 95 على طريق مطروح _ الإسكندرية، والذين تم نقلهم الى مستشفى شرق المدينة بالاسكندرية، مشيرا إلى أنه تم نقل 16 حالة من مصابي الحادث إلى مستشفي شرق المدينة للتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتم اخراج 7 حالات منهم بعد التاكد من استقرار حالتهم ، وهناك 9 مصابين مازالو متواجدين بالمستشفي من بينهم ٣ حالات في العناية المركزة و 6 حالات بالأقسام الداخلية بالمستشفى.

وكلف المخافظ وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية بمتابعة إستقرار حالة الصحية لباقى المصابين ، وتلقيهم العناية اللازمة بالمستشفى ، وتواجد الفريق الطبي متكامل من العظام والجراحة العامة والأوعية الدموية والمخ والأعصاب لمتابعة حالاتهم الصحية على مدار 24 ساعة ، مؤكدا أنه يتابع بنفسه على مدار الساعة استقرار حالة المصابين و تلقيهم الخدمات الطبية اللازمة لحين امتثالهم الى الشفاء .

والجدير بالذكر ان، الحالات ال٩ المتبقية هم : جمال صادق عبده (٥٥سنة) ، زينب حماده محمد (٣٤ سنة)، مارك جمال صادق (١٣سنة)، تسنيم حسين مرسى (٢٥سنة)، ياسين حسين مرسى (٥٥سنة) ، نهاد محمود ( ٥٣سنة), مها جميل حلمي (٤٥سنة)، على عطية (١٦سنة)، عمرو عطية (١٣سنة)