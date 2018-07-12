مباحث أسوان تضبط مركز تعبئة مواد غذائية وطن سكر تموينى

كتب دينا الحسينى - تامر البطريقى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط طن سكر تموينى مدعم بمركز تعبئة مواد غذائية كائن بمنطقة خلف كلية الدراسات بدائرة قسم شرطة أول أسوان، والقبض على "سيد م. ع" 45عام، مالك مركز التعبئة، لقيامه "بتعبئة" سلع تموينية مدعمة ناقصة الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، والتى من بينها الجرائم التى تتعلق بالسلع التموينية، وتكثيف الحملات لمكافحة ظاهرة الغش التجارى وارتفاع الأسعار والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وكذا التصدى للممارسات التجارية الضارة .