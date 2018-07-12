video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث أسوان تضبط مركز تعبئة مواد غذائية وطن سكر تموينى

الخميس، 12 يوليه 2018 03:02 م
مباحث أسوان تضبط مركز تعبئة مواد غذائية وطن سكر تموينى سكر تموين
كتب دينا الحسينى - تامر البطريقى
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط طن سكر تموينى مدعم بمركز تعبئة مواد غذائية كائن بمنطقة خلف كلية الدراسات بدائرة قسم شرطة أول أسوان، والقبض على "سيد م. ع" 45عام، مالك مركز التعبئة، لقيامه "بتعبئة" سلع تموينية مدعمة ناقصة الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، والتى من بينها الجرائم التى تتعلق بالسلع التموينية، وتكثيف الحملات لمكافحة ظاهرة الغش التجارى وارتفاع الأسعار والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وكذا التصدى للممارسات التجارية الضارة .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحث تموين الإسماعيلية تضبط ربع طن سكر ناقص الوزن داخل سوبر ماركت

مباحث التموين بأسوان تضبط طن سكر تموينى مدعم قبل بيعه للسوق السوداء

ضبط 4.5 طن سكر وطن زيت تمويني قبل بيعهم بالسوق السوداء فى كفر الشيخ

حوادث

اخبار حوادث مصر

اخبار حوادث اليوم

حملات تموينية

سكر مهرب

مراكز تعبئة




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة