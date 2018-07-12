video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 12 يوليه 2018 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون يؤكد اجتماعه ببوتين الأحد المقبل فى موسكو

الخميس، 12 يوليه 2018 03:45 م
ماكرون يؤكد اجتماعه ببوتين الأحد المقبل فى موسكو ماكرون
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه سيجتمع مع نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، يوم الأحد المقبل، فى العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ماكرون قوله - فى مؤتمر صحفى بعد الانتهاء من قمة حلف شمال الأطلنطى فى بروكسل - إن الاجتماع مع بوتين سيتيح فرصة لتناول بعض القضايا الملحة مرة أخرى.

وشدد ماكرون على أهمية استمرار الحوار مع روسيا، مضيفًا أنه تحدث إلى بوتين مرارا، وأن الجهود التى يبذلها الطرفان ستجعل من الممكن المضى قدمًا فى عدد من المجالات، بما فى ذلك الأمن الإلكترونى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس وزراء بلجيكا لماكرون: حالفكم الحظ فى كأس العالم

صور.. ماكرون يدعو الحلفاء إلى "عدم إضعاف" الناتو

ترامب لماكرون: لا قطيعة فى العلاقات بين أمريكا وأوروبا برغم توترات قمة الناتو

فيديو وصور.. حصاد اليوم الأول لقمة الناتو.. خلاف أوروبى أمريكى حول النفقات الدفاعية.. مواجهة حادة بين ترامب وميركل.. الدول الأعضاء تدعو مقدونيا لبدء مفاوضات الانضمام.. وماكرون يطالب بعدم إضعاف الحلف

ماكرون

فرنسا

أخبار فرنسا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

"س & ج".. كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات حادث "أطفال المريوطية"

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

تعرف على أسعار بيع سجائر الشرقية للدخان قبل وبعد الزيادة

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

كأس العالم 2018.. كرواتيا "هايصة" وإنجلترا "لايصة" بعد ماراثون لوجنيكى "فيديو"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

الجيش الليبى ينتصر .. حفتر يقرر استئناف تصدير البترول من الموانئ النفطية بعد تحريرها.. المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تشكر المشير و رئيس مجلس النواب وتعلن رفع حالة القوى عن منطقة الهلال النفطى

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

مخطط الزمالك للتخلص من صداع الكبار "البيع أو التجميد".. الأبيض يفتح الباب لرحيل شيكا وحامد وكهربا والشناوى شرط العرض المناسب.. البقاء يعنى التجديد أو الجلوس على الدكه.. عدم الاستمرار الحل الأنسب لكل الأطراف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة