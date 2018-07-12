ماكرون يؤكد اجتماعه ببوتين الأحد المقبل فى موسكو

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أكد الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أنه سيجتمع مع نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، يوم الأحد المقبل، فى العاصمة الروسية موسكو.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ماكرون قوله - فى مؤتمر صحفى بعد الانتهاء من قمة حلف شمال الأطلنطى فى بروكسل - إن الاجتماع مع بوتين سيتيح فرصة لتناول بعض القضايا الملحة مرة أخرى.

وشدد ماكرون على أهمية استمرار الحوار مع روسيا، مضيفًا أنه تحدث إلى بوتين مرارا، وأن الجهود التى يبذلها الطرفان ستجعل من الممكن المضى قدمًا فى عدد من المجالات، بما فى ذلك الأمن الإلكترونى.