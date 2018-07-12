لطلاب الأدبى.. تعرف على كليات تقبل طلاب المرحلة الأولى

وائل ربيعى

ينشر "اليوم السابع" قائمة بالكليات التى تقبل طلاب المرحلة الأولى من التنسيق 2018 بالشعبة الأدبية لطلاب الثانوية العامة.

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

- إعلام القاهرة

- كلية الألسن كفر الشيخ

- كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس

- كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية

- كلية الألسن جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة بنى سويف

- إعلام بنى سويف

- الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس

- ألسن عين شمس

- كلية الألسن بنى سويف

- إعلام جامعة جنوب الوادى

- ألسن المنيا

- كلية الألسن سوهاج

- كلية الألسن بالاقصر جامعة جنوب الوادى

- كلية الألسن جامعة أسوان

- آثار القاهرة.

تربية المنيا.

اثار الفيوم.

- تربية عين شمس

- تربية الزقازيق

- تربية بنها

- كلية الآثار بالأقصر

- كلية الآثار سوهاج

- تربية شبين الكوم

- تربية طنطا

- تربية الإسكندرية

- فنون جميله فنون جامعة الإسكندرية

- تربية بورسعيد

- آثار قنا جنوب الوادى

- تربية حلوان

- كلية الآثار جامعة أسوان

- تربية إبتدائى المنيا

- تربية دمنهور

- تربية قنا ج جنوب الوادى

- تربية إبتدائى الزقازيق

- كلية الآثار انتساب موجه بالأقصر

- تربية ابتدائي عين شمس

- تربية السادات

- تربية بنى سويف

- فنون جميله فنون حلوان

- كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة

- تربية الفيوم

- تربية طفولة الزقازيق

- تربية المنصورة

- تربية أسيوط

- كلية البنات تربية عين شمس

- تربية سوهاج

- كلية الآثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى

- تربية إبتدائي بنها

- كلية فنون جميلة فنون أسيوط

- تربية إبتدائى بورسعيد

- تربية ابتدائي طنطا

- تربية كفر الشيخ

- تربية ابتدائي شبين الكوم

- تربية تعليم أساسى حلقة ابتدائية حلوان

كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد

تربية أساسي اسكندرية

اداب عين شمس

كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف

كلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس

آداب القاهرة

تربية الاسماعيلية

كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق

نوعية المنيا

فنون جميله فنون المنيا

فنون جميله فنون الأقصر

التربية للطفولة المبكرة المنيا

تربية ابتدائى السادات

تربية طفولة طنطا

تربية ابتدائى أسيوط

آداب بنها

تربية جامعة السويس

نوعية الزقازيق

تربية ابتدائى المنصورة

كلية حقوق المنيا

آداب حلوان

تربية ابتدائي دمنهور

تجاره القاهرة

تربية فرع الوادى الجديد

تربية شعبة طفولة ج المنوفية

تربية ابتدائي بنى سويف

كلية بنات شعبه طفولة عين شمس

كلية رياض الأطفال أسيوط

تربية اسوان

تربية طفولة الإسكندرية

رياض أطفال بورسعيد

تربية ابتدائى الفيوم

رياض اطفال بنى سويف

تربية ابتدائى قنا جامعة الوادي

تربية ش.رياض أطفال جامعة حلوان طالبات

تجاره عين شمس

أداب الإسكندرية

نوعية طنطا

تربية ابتدائي كفر الشيخ

التربية للطفولة المبكرة الفيوم

تربية ابتدائى الإسماعيلية

تربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات

رياض أطفال المنصورة

تربية طفوله كفر الشيخ.

تربية ابتدائى سوهاج.

كلية آداب بورسعيد.

تجارة الإسكندرية.

التربية للطفولة المبكرة جامعة السادات

تجارة المنصورة.

تجارة جامعة دمياط

أداب انتساب موجه القاهرة

تربية طفوله سوهاج طالبات.

أداب الزقازيق

تجارة الزقازيق

التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة

أداب انتساب موجه عين شمس

تربية طفوله الإسماعيلية

تجاره وإدارة أعمال جامعة حلوان

رياض أطفال الإسكندريه طالبات

تجارى انتساب موجه القاهرة

اداب انتساب موجه بنها

نوعية بنها

نوعية قنا

حقوق سوهاج

تربية طفوله ج دمنهور

اداب انتساب موجه الاسكندريه

رياض الاطفال ج الاسكندرية فرع مطروح

اداب شبين الكوم ج المنوفية

اداب انتساب موجه حلوان

كلية رياض الاطفال جامعة دمنهور

كلية البنات آداب عين شمس

سياحة وفنادق الاسكندريه

تجاره انتساب موجه عين شمس

تربية الغردقة جنوب الوادى

نوعية الاسكندرية

آداب المنصورة

اداب الفيوم

نوعية جيزة

آداب طنطا

تجارة انتساب موجه حلوان

تجارة الاسماعيلية ج قناة السويس

تجارة بنها

آداب وعلوم إنسانية بالإسماعيلية

تربية فنيه بالزمالك جامعة حلوان

آداب دمنهور

نوعية كفر الشيخ

نوعية موسيقية المنيا

آداب قنا ج جنوب الوادى

كلية البنات آداب انتساب موجه عين شمس

تجاره انتساب موجه الإسكندرية

كلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان

تجارة كفر الشيخ

نوعية أسيوط

آداب كفر الشيخ

نوعية موسيقية الزقازيق

تربية ابتدائى جامعة السويس

آداب المنيا

نوعية عباسية

الآداب والعلوم الإنسانية بالسويس

تربية ش.رياض أطفال ج دمياط طالبات

تربية طفولة جامعة السويس

تجارة بورسعيد

نوعية موسيقية قنا

حقوق القاهرة

حقوق عين شمس

حقوق بنى سويف

آداب بنى سويف

تجارة قنا ج جنوب الوادى

آداب اسوان

آداب فرع الوادى الجديد

تربية العريش

نوعية موسيقيه كفر الشيخ

تجاره بنى سويف

اداب العريش

تربية جامعة دمياط

تجاره شبين الكوم ج المنوفية

اداب سوهاج

تجاره دمنهور

اداب دمياط

اداب اسيوط

كلية التربية الفنية ج المنيا